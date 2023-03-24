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В МО РФ заявили, что заболеваемость раком в бывшей Югославии и Ираке выросла из-за обедненного урана

13:44 24.03.2023
Согласно заявлениям властей Ирака, заболеваемость раком из-за применения боеприпасов с ураном в 2005 году возросла с 40 до 1 600 случаев на 100 тысяч населения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России заявили, что в бывшей Югославии и Ираке выросла заболеваемость раком из-за использования войсками НАТО боеприпасов с обедненным ураном. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. 

«По данным иракского правительства, в 2005 году заболеваемость раком в стране в результате применения боеприпасов с обедненным ураном возросла с 40 до 1 600 случаев на 100 тысяч населения», - заметил Кириллов. 

Он напомнил, что Багдад даже подавал иск в Международный арбитражный суд в Стокгольме в декабре 2020 года, требуя от Вашингтона компенсации за этот ущерб. 

Еще Игорь Кириллов заметил, что в странах бывшей Югославии, где тоже применялись боеприпасы с обедненным ураном, онкологические заболевания выросли на 25%. 

Также начальник войск РХБЗ подчеркнул, что Запад прекрасно знает о вреде обедненного урана.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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