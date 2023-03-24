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Найдено мясо, с которого началось заражение сибирской язвой в Чувашии

Анна Назайкина
13:34 24.03.2023
В местах хранения мяса был организован карантин.
Найдено мясо, с которого началось заражение сибирской язвой в Чувашии
© Фото: chuvashia_sledcome, Telegram
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Найдено мясо, с которого началось заражение сибирской язвой в Чувашии. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, именно это мясо продали жителем деревни Старое Акташево.

«Мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления... Все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашской Республике для исследования и утилизации», - говорится в сообщении СК.

Как утверждается, в местах, где его хранили, уже ввели карантин. Также там проходят профилактические мероприятия.

Ранее в связи с заражением жителей республики этой опасной инфекцией следствие возбудило уголовное дело о нарушении ветеринарных правил.

По данным СК, забитый на мясо бык не был привит от сибирской язвы. Впоследствии заразились сосед, участвующий в забое, его жена, а также еще один житель деревни.

Как сегодня сообщили в Роспотребнадзоре, угроза эпидемии сибирской язвы на территории нашей страны исключена.

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