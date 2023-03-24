Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя

По словам британца, украинский боксер умолял его о матче-реванше как «маленькая девочка».

© Видео: tusonfury, Instagram* © Фото: tysonfury, Instagram*

Британский боксер Тайсон Фьюри жестко высказался в сторону украинского спортсмена Александра Усика после того, как их поединок в Лондоне был отменен. Видеообращение было размещено на странице британца в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

Фьюри назвал Усика «пучеглазым, кривозубым, уродливым, маленьким крысенышем». Кроме того, британец обвинил украинца в том, что у него нет мужества. Свою речь он сопроводил грубыми ругательствами и оскорблениями.

«Пытался выбраться из этого боя, моля о матче-реванше как маленькая девочка, ты получил свою опцию реванша и даже после этого не захотел драться....Об этом знает вся твоя команда, у юристов есть вся информация», - заявил он на видео.

Напомним, ранее бой между двумя знаменитыми спортсменами должен был состояться 29 апреля в Лондоне. Однако в минувшую среду в СМИ появились сообщения, что сторонами были прекращены переговоры по поединку.

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