Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Британский боксер Тайсон Фьюри жестко высказался в сторону украинского спортсмена Александра Усика после того, как их поединок в Лондоне был отменен. Видеообращение было размещено на странице британца в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).
Фьюри назвал Усика «пучеглазым, кривозубым, уродливым, маленьким крысенышем». Кроме того, британец обвинил украинца в том, что у него нет мужества. Свою речь он сопроводил грубыми ругательствами и оскорблениями.
«Пытался выбраться из этого боя, моля о матче-реванше как маленькая девочка, ты получил свою опцию реванша и даже после этого не захотел драться....Об этом знает вся твоя команда, у юристов есть вся информация», - заявил он на видео.
Напомним, ранее бой между двумя знаменитыми спортсменами должен был состояться 29 апреля в Лондоне. Однако в минувшую среду в СМИ появились сообщения, что сторонами были прекращены переговоры по поединку.
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