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Кремль не примет участие в акции «Час Земли» в этом году

Ян Брацкий
12:49 24.03.2023
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, организатор акции попал в реестр иноагентов.
Кремль не примет участие в акции «Час Земли» в этом году
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Кремль не присоединится к экологической акции «Час Земли» в 2023 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дело в том, что организатор мероприятия Всемирный фонд дикой природы* внесен в реестр иностранных агентов.

«В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции», - заявил Песков.

Экологическая акция «Час Земли» проводится ежегодно и предполагает отключение электроэнергии на один час с 20.30 до 21.30 по местному времени. Гаснет подсветка зданий, светофоры, отключаются электроприборы. Символическое мероприятие призвано привлечь внимание общества к экологическим проблемам на планете.

Ранее были опубликованы кадры с территории музейного комплекса «Дорога памяти» и Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, которые впервые присоединились к акции. Освещение комплекса полностью погасили.

* Всемирный фонд дикой природы (WWF), WWF России - организация, выполняющая функции иностранного агента в РФ.

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