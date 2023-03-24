Песков заявил, что в Кремле «никто не поседел» из-за поездки Путина в Мариуполь

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В Кремле «никто не поседел» из-за поездки Владимира Путина в Мариуполь. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, было ли страшно за безопасность главы государства.

Представитель Кремля назвал логичным решение российского лидера лично проконтролировать ход восстановления новых территорий.

«Развитие, восстановление новых территорий, конечно, это та тема, которая круглосуточно находится под контролем президента», - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Владимир Путин побывал в Мариуполе с рабочей поездкой. В городе его ознакомили с ходом работ по благоустройству. Также президент пообщался с жителями Мариуполя. Во время беседы с ними он заявил, что «надо начинать знакомиться поближе».