В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил, что в Кремле «никто не поседел» из-за поездки Путина в Мариуполь

Анна Назайкина
12:30 24.03.2023
Пресс-секретарь президента назвал логичным решение главы государства лично проконтролировать ход восстановления новых территорий.
Песков заявил, что в Кремле «никто не поседел» из-за поездки Путина в Мариуполь
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

В Кремле «никто не поседел» из-за поездки Владимира Путина в Мариуполь. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, было ли страшно за безопасность главы государства.

Представитель Кремля назвал логичным решение российского лидера лично проконтролировать ход восстановления новых территорий.

«Развитие, восстановление новых территорий, конечно, это та тема, которая круглосуточно находится под контролем президента», - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Владимир Путин побывал в Мариуполе с рабочей поездкой. В городе его ознакомили с ходом работ по благоустройству. Также президент пообщался с жителями Мариуполя. Во время беседы с ними он заявил, что «надо начинать знакомиться поближе».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:49 В стране и мире
Кремль не примет участие в акции «Час Земли» в этом году
12:07 В стране и мире
ФСБ задержала генерала ФТС Беглова по подозрению в получении взяток
10:40 В стране и мире
РИА Новости: приговоренный к условному сроку инвестор Майкл Калви покинул Россию
10:15 В стране и мире
Corriere della Sera: Артем Усс мог покинуть Италию на частном самолете
11:45 В стране и мире
Видео
Ветер, черные клубы и обрушение: кадры с места мощного пожара в Арамиле
Популярное
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
Космонавт Кикина рассказала, как мыла волосы на МКС больше 2,5 часа
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.