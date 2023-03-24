Российские «Грады» перемешали с землей замаскированные позиции врага в зоне СВО

Артиллеристам Западного военного округа помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» Западного военного округа в зоне специальной военной операции. На записи видно, как реактивная система выпускает из трубчатых направляющих неуправляемые реактивные снаряды.

Каждый удар тщательно просчитывается и корректируется. Артиллеристы отрабатывают по целям, координаты которых передаются на полевые штабы и командирам с помощью беспилотников. Это позволяет оперативно корректировать огонь.

«Грады» работают по площадным целям. Полный залп может уничтожить целое подразделение противника в заданном секторе всего за 20 секунд. Отстрелявшись, расчеты сворачиваются и едут на перезарядку, чтобы не попасть под ответный удар.

Кроме того, дроны противника и диверсанты ведут постоянную охоту за боевыми машинами наших бойцов. Поэтому после пополнения боекомплекта машину маскируют до получения нового приказа.

Ранее в пресс-центре группировки «Центр» рассказали, как экипажи «Солнцепеков» выжгли опорные пункты украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.