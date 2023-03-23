США отремонтируют биолаборатории в странах бывшего СССР

Из отчета Агентства по сокращению военной угрозы Минобороны США следует, что работы будут проводиться в Азербайджане, Узбекистане, Армении, Грузии и Казахстане.

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Пентагон намерен отремонтировать биологические лаборатории, находящиеся на территории стран бывшего Советского Союза. Об этом стало известно из отчета Агентства по сокращению военной угрозы Минобороны США.

«Агентство по сокращению военной угрозы, действуя через свою программу по сокращению биологической угрозы, ищет подходящих исполнителей работ <...> в Евразийской зоне ответственности», - приводит RT фрагмент документа.

Как следует из документа, работы будут проводиться на территории Азербайджана, Узбекистана, Армении, Грузии и Казахстана. В качестве целей заявлены защита американских военнослужащих за счет расширения возможностей стран-партнеров, выявление и профилактика инфекционных заболеваний. В ходе ремонта специалисты проведут ревизию оборудования, закупят расходные материалы и проведут необходимые тренинги по безопасности для сотрудников.

Накануне вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая рассказала об итогах расследования деятельности американских биолабораторий на территории Украины. По ее словам, под видом лабораторий функционировали военные объекты США и НАТО. Их специалисты, не считаясь с международными нормами, проводили эксперименты на животных и людях, культивировали опасные патогены.