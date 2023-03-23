Politico: Берлин и Париж «разругались» из-за автомобилей с ДВС и ядерной энергетики

Размолвка между властями двух крупнейших стран ЕС рискует сорвать двухдневное обсуждение вопросов экономики содружества и помощи Украине.

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Между Германией и Францией разгорелся скандал из-за разногласий по поводу запрета автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Как пишет Politico, пикировка Берлина и Парижа рискует сорвать обсуждение экономической конкурентоспособности ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу.

Ранее власти ФРГ с группой единомышленников выдвинули инициативу запретить производство автомобилей с ДВС к 2035 году и за исключение синтетической альтернативы ископаемому топливу. В свою очередь, Франция настаивает на внесении атомной энергетики в перечень «чистых» технологий, что осуждают их оппоненты.

Ранее российский вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал старт производства электроавтомобилей в Москве. Речь о крупноузловой сборке «Москвич-3» и электрокаров. На следующем этапе, уточнил Мантуров, конструкторы создадут собственную универсальную платформу, благодаря которой с 2025 года с конвейера начнут сходить отечественные электроавтомобили.