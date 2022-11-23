В стране и мире Мантуров заявил, что производство электромобилей на «Москвиче» будет запущено в 2022 году Игнат Далакян Российский вице-премьер добавил, что следующим этапом станет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Производство электромобилей на заводе «Москвич» начнется в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров. «В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3" и электромобилей. Задача на ближайшее время - наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года», - цитирует РИА Новости слова Мантурова. Российский вице-премьер добавил, что следующим этапом станет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале работы над созданием собственной платформы для электромобилей «Москвич». Согласно словам главы российской столицы, одновременно будет запущено производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Экспертное мнение и аналитика