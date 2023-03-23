Current Biology: ученые изучили волосы Бетховена и решили, что он мог умереть от цирроза печени

«Наша основная цель состояла в том, чтобы пролить свет на проблемы со здоровьем Бетховена, которые, как известно, включают прогрессирующую потерю слуха, начавшуюся на третьем десятке лет, которая в итоге привела к функциональной глухоте к 1818 году», - приводит издание слова Йоханнеса Краузе из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка.

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Благодаря нескольким независимым источникам ученые смогли подтвердить, что волосы действительно принадлежали музыканту. Однако анализ ДНК Бетховена не позволил исследователям выявить точную причину его глухоты. Также они не нашли каких-либо проблем с желудочно-кишечным трактом композитора. Зато им удалось выяснить, что немец был генетически предрасположен к болезням печени. Таким образом авторы исследования сумели опровергнуть гипотезу о том, что Людвиг ван Бетховен мог скончаться из-за отравления свинцом.

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