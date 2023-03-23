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Current Biology: ученые изучили волосы Бетховена и решили, что он мог умереть от цирроза печени

Максим Крюков
05:41 23.03.2023
Ученые предполагают, что генетическая предрасположенность к болезни печени, а также пристрастие к алкоголю и заражение вирусом гепатита В усугубило общее здоровье музыканта и приблизило его кончину.
Current Biology: ученые изучили волосы Бетховена и решили, что он мог умереть от цирроза печени
© Фото: Oliver Berg dpa Global Look Press
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Британский научный журнал Current Biology опубликовал исследование, в котором говорится, что великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен имел генетическую предрасположенность к заболеваниям печени.

Ученые придерживаются мнения, что данный фактор, а также пристрастие к алкоголю и заражение вирусом гепатита В усугубило общее здоровье музыканта и приблизило его кончину. В 1802 году Бетховен попросил, чтобы его болезнь - прогрессирующую потерю слуха - врачи описали максимально подробно. Спустя более чем 200 лет современные исследователи выполнили желание пианиста посредством анализа ДНК после того, как были собраны пять прядей его волос.

© Current Biology

«Наша основная цель состояла в том, чтобы пролить свет на проблемы со здоровьем Бетховена, которые, как известно, включают прогрессирующую потерю слуха, начавшуюся на третьем десятке лет, которая в итоге привела к функциональной глухоте к 1818 году», - приводит издание слова Йоханнеса Краузе из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка.

Благодаря нескольким независимым источникам ученые смогли подтвердить, что волосы действительно принадлежали музыканту. Однако анализ ДНК Бетховена не позволил исследователям выявить точную причину его глухоты. Также они не нашли каких-либо проблем с желудочно-кишечным трактом композитора. Зато им удалось выяснить, что немец был генетически предрасположен к болезням печени. Таким образом авторы исследования сумели опровергнуть гипотезу о том, что Людвиг ван Бетховен мог скончаться из-за отравления свинцом.

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