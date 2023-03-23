Current Biology: ученые изучили волосы Бетховена и решили, что он мог умереть от цирроза печени
Ученые предполагают, что генетическая предрасположенность к болезни печени, а также пристрастие к алкоголю и заражение вирусом гепатита В усугубило общее здоровье музыканта и приблизило его кончину.
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Британский научный журнал Current Biology опубликовал исследование, в котором говорится, что великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен имел генетическую предрасположенность к заболеваниям печени.
Ученые придерживаются мнения, что данный фактор, а также пристрастие к алкоголю и заражение вирусом гепатита В усугубило общее здоровье музыканта и приблизило его кончину. В 1802 году Бетховен попросил, чтобы его болезнь - прогрессирующую потерю слуха - врачи описали максимально подробно. Спустя более чем 200 лет современные исследователи выполнили желание пианиста посредством анализа ДНК после того, как были собраны пять прядей его волос.
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