Зенитные самоходные установки 23-4 «Шилка» наводили панику на афганских моджахедов, работали на Северном Кавказе и теперь демонстрируют высокую эффективность в зоне спецоперации.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На боевое задание выходят «бабушки». Так наши бойцы называют самоходные установки «Шилки», потому как оружие опытное и проверено временем в самых разных вооруженных конфликтах. Сейчас поражают украинских националистов под Угледаром. Никакая вражеская «Фурия» (это дрон-разведчик) не пройдет, ни один опорный пункт не устоит. Часто работать приходится под покровом ночи, чтобы остаться незамеченным.

Задача «Шилки» - прикрытие пехоты и уничтожение воздушных целей в непосредственной близости от укрепрайона противника в Угледаре. Экипаж машины - с Камчатки, здесь они с самого начала специальной военной операции.

«У нас экипаж - как семья, коллектив, взаимосвязанное звено. Что оператор, что старший оператор, механик, командир: связь между собой есть. Оператор увидел, доложил старшему оператору, увидел - поразил цель», - рассказал командир ЗСУ 23-4 «Шилка» с позывным «Двенадцатый».

Чаще всего «Шилки» действуют в темноте, на поражение цели - максимум 1,5 минуты, и сразу меняют позиции, чтобы противник не накрыл «ответным» огнем. Установка - зенитная, поэтому способна справляться и с беспилотниками противника. Недавно экипажу удалось уничтожить украинские дроны-разведчики «Лелека» и «Фурия».

«Мы здесь находимся уже год, неоднократно сбивали БПЛА противника, изучали их неоднократно, собирали обломки. Поэтому экипажи уже наученные и визуально могут определить цель», - сказал командир батареи ЗСУ 23-4 «Шилка» с позывным «Десятый».

Темп стрельбы четырех пушек калибра 23 мм - до 3,5 тысяч снарядов в минуту. Столь интенсивный огонь позволяет успешно работать и по наземным целям - «Шилки» способны, что называется «выкосить» лесополосу и «разобрать» здания, где укрывается пехота противника.

Причем пушки заряжают сразу осколочно-фугасными и бронебойными снарядами - для поражения бронетехники. «Шилка» может пробивать броню толщиной до 1,5 см.

Боевые машины наводили панику на афганских моджахедов, работали на Северном Кавказе и теперь демонстрируют высокую эффективность в ходе спецоперации.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что морпехи Тихоокеанского флота при поддержке нашей артиллерии сорвали две контратаки украинских вооруженных формирований на Южно-Донецком направлении. Кроме того, расчет ЗРК «Оса-АКМ» уничтожил украинский беспилотник «Лелека». Также расчетом САУ «Мста-С» в районе населенного пункта Орехов уничтожена гаубица противника.