Семье погибшего в зоне СВО старшего лейтенанта Ивана Кабанова вручили Золотую звезду Героя России

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Накануне Дня защитника Отечества заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев и губернатор Магаданской области Сергей Носов передали семье погибшего в ходе специальной операции старшего лейтенанта Ивана Кабанова медаль «За отвагу», медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Грамоту Героя Российской Федерации.

Вице-адмирал Олег Голубев обратился в своем выступлении к присутствующим и, прежде всего, к маме героя Татьяне Николаевне. Он отметил, что подвиг Ивана Кабанова является примером для всех воинов флота, а его имя навечно вошло в списки своего родного соединения.

«Понимаю, что рядом его уже не будет. Жизнь Ивана Вячеславовича оборвалась неожиданно и трагически. Он погиб в бою. Офицер доказал преданность своему Отечеству», - отметил заместитель командующего Северным флотом Олег Голубев.

Ранее «Звезда» рассказывала, что артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа поздравили проживающих в районах проведения специальной операции ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества.

Для фронтовиков исполнили песни военных лет. Ветеранов поблагодарили за мужество и героизм, а также вручили им чайные наборы от командования и военнослужащих ЦВО.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов