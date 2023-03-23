Огонь и погромы: до каких масштабов дошли «пенсионные» протесты в городах Франции

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Во Франции набирают обороты протесты против пенсионной реформы. По всей стране проходят массовые шествия, в которых участвуют тысячи людей. Разъяренные толпы пытается остановить полиция, но все заканчивается стычками и столкновениями с силовиками. Манифестанты применяют пиротехнику, а в Лорьяне даже подожгли полицейский участок.

Сегодня во Франции насилие со стороны полицейских в сторону манифестантов и противостояние ему набрали критический уровень опасности. С обеих сторон десятки раненых. Беспорядки вышли на новый уровень после интервью Эмманюэля Макрона. Накануне французский лидер заявил, что реформа вступит в силу не смотря на протесты.

«Эта реформа необходима. Я хотел бы донести до французского народа, что мне это не нравится, я не хотел бы этого делать, но я взял на себя эту ответственность, так как это в наших общих интересах», - сказал Макрон.

Из-за забастовок наблюдаются серьезные перебои в работе транспорта. Трафик сильно нарушен. Большинство станций метро закрыто, электрички ходят с огромными интервалами, а автобусы курсируют по окраинам городов, которые не затронуты манифестацией. Поезда и воздушный сектор также пострадали. Отменено 30% внутренних рейсов. Частично закрыты заведения общепита, есть проблемы в сфере услуг.

В Париже несколько сотен демонстрантов ворвались на Лионский вокзал, нарушив график движение поездов. В акции приняли участие железнодорожники, учителя, медицинские работники. В Марселе на вокзале манифестанты предложили заблокировать пути. В одном из крупнейших портов в Гавре разъяренная толпа бросала в костер при помощи погрузчика автомобили и автобусы.

Однако правительство в упор продолжает игнорировать бунт. Французы опасаются, что нововведения больнее всего ударят по малообеспеченным семьям и по постепенно исчезающему среднему классу, представители которого становятся беднее с каждым годом.

«Необходимо прекратить отбирать брать деньги у тех, кто мало зарабатывает. Мне уже 68 лет и я знаю каково это. Мы уже боролись за выплату отпускных в свое время. Я здесь для следующих поколений, которые сменят нас. Я считаю, что это несправедливое решение правительства», - говорит протестующая.

Правительство, тем временем, продолжает продавливать реформу, под лозунгом «чем дольше люди будут работать, тем больше бюджетных денег удастся сэкономить», игнорируя финансовый, экономический и энергетический кризисы.

«Население Франции вышло на улицы, чтобы пожаловаться на пенсионную реформу, которая увеличивает возраст выхода на пенсию. Нужно понимать, что в целом французский народ устал от режима Макрона, который за последние шесть лет превратил жизнь в ад, будь то социальные реформы, экономические или финансовые, здравоохранение или то, как господин Макрон справился с кризисом COVID. Сегодня французский народ в большом гневе и не может больше терпеть тираническое отношение Макрона к французам», - говорит политический аналитик Эммануэль Леруа.

Парламентарии считают, что президент все больше и больше лишается доверия у населения из-за чрезмерной, по их мнению, поддержки Украины. Внутренние дела в собственной стране отошли на второй план. Французские профсоюзы обвинили Эмманюэля Макрона в узурпации власти и обещают продолжить акции протеста.

Напомним, накануне министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали более 850 человек во время массовых протестов против пенсионной реформы после того, как она была принята в обход голосования в парламенте. Большинство людей поместили под стражу.