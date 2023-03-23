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World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики

19:48 23.03.2023
Одновременно организация продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований.
World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики
© Фото: WorldAthletics, Youtube
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletic) восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом сегодня заявил заявил президент организации Себастьян Коу. 

При этом World Athletic продлила отстранение российский и белорусских легкоатлетов и официальных лиц от международных соревнований. Это решение связано с ситуацией на Украине.

«Атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине», – сказал глава организации Себастьян Коу в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что в течение нескольких недель будут сформулированы условия отмены санкций.

Напомним, деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики была ограничена в 2015 году на фоне допингового скандала. После этого ограничение неоднократно продлевалось. 

А в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

Однако сегодня МОК Томас Бах выступил за участие российских атлетов на летней Олимпиаде-2024 в Париже. По его мнению, принцип коллективной ответственности спортсменов неправильный, так как спорт должен быть объединяющей силой.

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