World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletic) восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом сегодня заявил заявил президент организации Себастьян Коу.
При этом World Athletic продлила отстранение российский и белорусских легкоатлетов и официальных лиц от международных соревнований. Это решение связано с ситуацией на Украине.
«Атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине», – сказал глава организации Себастьян Коу в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что в течение нескольких недель будут сформулированы условия отмены санкций.
Напомним, деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики была ограничена в 2015 году на фоне допингового скандала. После этого ограничение неоднократно продлевалось.
А в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям.
Однако сегодня МОК Томас Бах выступил за участие российских атлетов на летней Олимпиаде-2024 в Париже. По его мнению, принцип коллективной ответственности спортсменов неправильный, так как спорт должен быть объединяющей силой.