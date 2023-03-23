Томас Бах выступил против коллективной ответственности и за участие россиян в ОИ

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил за участие российских атлетов в Олимпийских играх - 2024 и против принципа коллективной ответственности. По его мнению, спорт должен стать объединяющей силой.

«Наши принципы ясны - всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию», - цитирует Баха Associated Press.

В конце января исполком МОК выступил за возвращение россиян и белорусов на международные старты в нейтральном статусе. При этом атлетам запрещено высказывать поддержку специальной военной операции на Украине.

Ранее британское правительство выступило против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде. Министр культуры, СМИ и спорта страны Люси Фрейзер даже обратилась к спонсорам Игр в связи с возможным смягчением запрета.