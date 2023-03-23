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Румынский сенатор представила законопроект аннексии части территории Украины

Сергей Лебедев
19:47 23.03.2023
Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Украиной.
Румынский сенатор представила законопроект аннексии части территории Украины
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Украиной и аннексию «исторических земель», которые сейчас находятся под контролем Киева. Речь идет о Северной Буковине, городах Герца, Болград и Измаил, острове Змеиный и других территориях.

«Мы хотим восстановить культурную самобытность, традиции, обычаи и религию румынского населения, численность которого оценивается примерно в 1 миллион, включая смешанные семьи», - цитирует румынский портал Hotnews слова сенатора.

Шошоакэ утверждает, что Украина издевается над гражданами румынской национальности. Также стране якобы незаконно принадлежат территории, бывшие когда-то румынскими.

Напомним, некоторые страны не сидят сложа руки и давно готовятся поживиться украинскими землями. В конце прошлого года в Польше обсуждали вопрос о создании в соседней страны подконтрольной Варшаве территории. Было выдвинуто предложение о передаче Польше в бессрочную аренду части западных областей Украины.

Кроме того, в западных СМИ показали карту, из которой стало понятно кто на какие территории претендует. По региону даже получают Венгрия и Румыния. Киеву в виде огрызка останется не более двух областей.

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