Поделить между собой: как Европа планирует забрать украинские земли

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Некоторые члены НАТО не сидя сложа руки и готовятся поживиться украинскими землями. В Польше уже открыто говорят о предстоящем разделе Украины. В прошлом месяце состоялась весьма примечательная конференция, где обсуждался вопрос о создании на территории Украины подконтрольной Варшаве территории. Как первый шаг, для начала, выдвинуто предложение о передаче Польше в бессрочную аренду части западных областей Украины.

А на этой неделе в западных СМИ появилась и широко обсуждается карта, из которой становится понятно кто на какие украинские территории сейчас претендует. По региону даже получают Венгрия и Румыния. Киеву в виде огрызка останется не более двух областей. Ну а Польша «возрождает Речь Посполитую». Ей достается Западная Украина.

Польша параллельно резко наращивает и увеличивает свою армию, планируя сделать ее крупнейшей в Европе. И трудно поляков в чем-то обвинять. Вложив столько денег в украинский режим, в Варшаве прекрасно понимают, что эти деньги им никто не вернет. А значит можно взять натурой. В данном случае Львовом и окрестностями.

О Европе, которая уже готовится поживиться «трупом» Украины – в репортаже Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».