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«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль

Анна Назайкина
18:25 23.03.2023
В частности, на лицевой стороне медали будет изображен равноконечный крест с двумя мечами.
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Медаль «За храбрость» будет в двух вариантах - I и II степеней. В наградной системе она идет сразу после медали «За отвагу». Об этом говорится в тексте соответствующего положения, утвержденного указом президента РФ.

Сегодня стало известно, что Владимир Путин учредил новую госнаграду - медаль «За храбрость». Документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

В положении уточняется, что диаметр медали из серебра будет составлять 32 мм. При этом награда I степени будет позолоченной.

На лицевой стороне будет изображен равноконечный крест с двумя мечами. На оборотной стороне медали будет указан ее номер.

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