«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
В частности, на лицевой стороне медали будет изображен равноконечный крест с двумя мечами.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Медаль «За храбрость» будет в двух вариантах - I и II степеней. В наградной системе она идет сразу после медали «За отвагу». Об этом говорится в тексте соответствующего положения, утвержденного указом президента РФ.
Сегодня стало известно, что Владимир Путин учредил новую госнаграду - медаль «За храбрость». Документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
В положении уточняется, что диаметр медали из серебра будет составлять 32 мм. При этом награда I степени будет позолоченной.
На лицевой стороне будет изображен равноконечный крест с двумя мечами. На оборотной стороне медали будет указан ее номер.