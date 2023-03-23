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Российские войска продвигаются в сторону населенного пункта Северное под Авдеевкой

Владислав Кустов
18:44 23.03.2023
За сутки противник только на одном Донецком направлении потерял 250 боевиков. А если посмотреть на линию боевого соприкосновения в целом, то цифра умножится вдвое.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Мастерство маскировки и точность стрельбы демонстрируют российские военнослужащие в зоне спецоперации. Наши войска уверенно продвигаются в сторону населенного пункта Северное, окружая Авдеевку. Взять позиции противника, откуда наносят удары по мирному населению Донецка сейчас это основная задача. За развитием событий на передовой следит наш корреспондент Владислав Кустов.

«Основы маскировки орудия: одной масксети недостаточно, тщательно закрывают еще ветками, и таким образом более естественно это выглядит, и удается добиться результата, когда орудие просто сливается с ландшафтом», - прокомментировал корреспондент.  

Правда, есть то, от чего никакие ветки не укроют. Если, например, беспилотник оснащен тепловизором, то враг видит темные пятна - это холодная сталь. Орудия и техника остывают и становятся холоднее земли. Поэтому бойцы у гаубиц находятся только во время работы. Но и тогда их обязательно прикрывает ПВО.

Со скорострельностью 3 500 выстрелов в минуту зенитная самоходная установка «Шилка» прошивает небо. Она специалист по воздушным целям - например, по дронам. Экипаж должен работать слаженно. 

За сутки противник только на одном Донецком направлении потерял 250 боевиков. А если посмотреть на линию боевого соприкосновения в целом, то цифра умножится вдвое. Это результат работы нашей пехоты и артиллерии, будь то гаубица «Мста-Б», противотанковая пушка «Рапира» или реактивная система залпового огня «Град».

Российские войска продолжают двигаться в сторону населенного пункта Северное южнее Авдеевки, продолжая окружать главный бастион киевского режима под Донецком.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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