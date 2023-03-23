Финский президент подписал законы о вступлении страны в НАТО

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Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил законы о вступлении страны в НАТО. Церемония подписания состоялась сегодня в официальной резиденции главы государства в Хельсинки.

Также накануне парламент Швеции поддержал членство страны в Североатлантическом альянсе. За вступление в НАТО проголосовали 269 депутатов. Против выступили 37 парламентариев.

Напомним, что главной преградой для вступления стран в НАТО является Турция. Она не дает согласия на присоединение к альянсу, пока не будут выполнены ее требования.

Анкара требует выдать ей граждан, которые считаются террористами в Турции. Это касается членов Рабочей партии Курдистана.

А после сожжения Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме Реджеп Тайип Эрдоган попросил Швецию не ждать от Анкары поддержки во вступлении в НАТО.