На Украине откроют представительство МУС

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Международный уголовный суд (МУС) открывает в Киеве свое представительство. Соответствующее соглашение подписано сегодня в Гааге, сообщает офис генпрокурора Украины в Telegram-канале.

«В четверг в здании Международного уголовного суда в Гааге генеральный прокурор Андрей Костин с секретарем МУС Питером Льюисом подписали соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда на Украине», - говорится в сообщении.

Между тем СК РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС. Причина - вынесение судом решений об аресте президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой. Российские следователи заявили об отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности. Коллективный Запад в целом поддерживает решение МУС. Среди этих государств - США, которые, однако, не признают юрисдикцию суда.

МУС выносит решение на основании Римского статута. Суд финансируют 123 государства. Он также получает добровольные взносы от международных организаций, частных лиц и компаний. Помимо Соединенных Штатов, к нему не присоединились Россия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, Индия и ряд других государств. Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его.