В МО РФ заявили об уничтожении украинского самолета Су-24 в небе Харьковской области

Вражеский самолет был сбит российской истребительной авиацией в районе населенного пункта Богуславка.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского самолета Су-24. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Отличились и российские зенитчики. За сутки они перехватили пять снарядов украинских РСЗО HIMARS американского производства. Также удалось уничтожить 16 вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Залиман, Кременная (ЛНР), Владимировка, Василевка, Павловка (ДНР), Берестовое, Лозовая (Харьковская область), Алешки (Херсонская область).

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 76 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 114 районах.

Кроме этого, в Запорожской области в районе населенного пункта Зализничное был уничтожен склад горюче-смазочных материалов. Он принадлежал 65-й механизированной бригаде противника.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 404 самолетов, 224 вертолетов, 3 544 беспилотников, 414 ЗРК, 8 384 танков и других боевых бронированных машин, 1 071 боевой машины РСЗО, 4 415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 073 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил об уничтожении склада боеприпасов украинской мехбригады на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.