МО РФ: уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады на Донецком направлении

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В Минобороны России заявили об уничтожении склада боеприпасов украинской механизированной бригады на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ», - заметил он.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил потери вооруженных формирований Украины в живой силе и военной технике. Суточные потери украинских боевиков в личном составе на Донецком направлении превысили 250 человек. Уничтожены шесть украинских танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения противника в районе Угледара и Новомихайловки. Общие потери украинской стороны в личном составе на этих направлениях за сутки составили до 50 человек. Уничтожены несколько единиц украинской военной техники, включая две буксируемые гаубицы - Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 15 украинских боевиков.

На Купянском направлении поражены неприятельские подразделения в районах Артемовска, Двуречной и Берестового. Украинские боевики потеряли до 70 человек в личном составе за сутки. Уничтожены несколько единиц украинской военной техники, включая БМП, боевую машину РСЗО «Град», а также американскую буксируемую гаубицу М777. На Краснолиманском направлении поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Ямполовка и Терны. Суточные потери противника превысили 80 человек.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского самолета Су-24 в небе Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.