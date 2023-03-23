Мишустин пообещал Володину рассмотреть вопрос о запрете вейпов
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время отчета правительства в ГД заявил, что детей необходимо спасать от пагубной привычки курить вейпы.
Спикер нижней палаты обратился к премьеру РФ Михаилу Мишустину с просьбой заняться этим вопросом.
«Михаил Владимирович, надо поддержать. Детей надо спасать. Все ходят с этими устройствами. Это здоровье ребятишек, и учителя все однозначно говорят: “Давайте что-то сделаем”», - сказал Володин.
Председатель ГД заявил, что глава Минздрава РФ также поддерживает его позицию по теме вейпов. Володил добавил, что хотел бы объединиться с главой кабмина в борьбе с этой пагубной привычкой у детей.
«Есть. Рассмотрим. Сформируем позицию, конечно», - пообещал Мишустин.
Ранее глава Комитета Госдумы по молодежной политике, депутат Артем Метелев рассказал «Звезде» об инициативах по борьбе с зависимостью от электронных устройств для курения.