Мишустин пообещал Володину рассмотреть вопрос о запрете вейпов

Спикер ГД призвал со вниманием отнестись к спасению здоровья «ребятишек» от пагубной привычки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время отчета правительства в ГД заявил, что детей необходимо спасать от пагубной привычки курить вейпы.

Спикер нижней палаты обратился к премьеру РФ Михаилу Мишустину с просьбой заняться этим вопросом.

«Михаил Владимирович, надо поддержать. Детей надо спасать. Все ходят с этими устройствами. Это здоровье ребятишек, и учителя все однозначно говорят: “Давайте что-то сделаем”», - сказал Володин.

Председатель ГД заявил, что глава Минздрава РФ также поддерживает его позицию по теме вейпов. Володил добавил, что хотел бы объединиться с главой кабмина в борьбе с этой пагубной привычкой у детей.

«Есть. Рассмотрим. Сформируем позицию, конечно», - пообещал Мишустин.

Ранее глава Комитета Госдумы по молодежной политике, депутат Артем Метелев рассказал «Звезде» об инициативах по борьбе с зависимостью от электронных устройств для курения.