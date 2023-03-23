Повлиять на законодательство: чего хотят добиться родители получившей 126 ножевых ранений девочки

Шокирующая история в химкинском лицее произошла в начале февраля, тогда пятиклассница напала на свою подругу в школьном туалете и нанесла ей 126 ударов ножом.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Родители девочки Сони, которую тяжело ранила ножом одноклассница, подали в суд, они требуют от химкинского лицея и семьи нападавшей двадцать миллионов рублей. Но дело не столько в вопросе компенсации. Главное для семьи - создать прецедент и повлиять на законодательство, которое не дает школе инструментов для контроля за учениками.

Шокирующая история в химкинском лицее произошла в начале февраля. Ученица 5-го класса напала на свою подругу в школьном туалете и нанесла ей 126 ударов ножом. Одиннадцатилетнюю Соню доставили в больницу и оперировали более трех часов сразу 4 хирурга. Остались шрамы на лице, теле и глубокое состояние шока, от которого ни девочка, ни ее родители не оправились до сих пор.

«Появились сопутствующие заболевания: облысение на фоне стресса, повреждение мышц лица - у нее пол-лица плохо двигается, потому что порезана насквозь щека, руки слабо работают, потому что повреждены мышцы рук, ну и много-много всего, помимо основных повреждений, которые мы сейчас имеем», - рассказала мама пострадавшей девочки Елена.

По ее словам, класс у дочки был очень дружный, о конфликтах никто не знал. В семье была традиция - каждый вечер Соня и ее младшая сестра рассказывали новости, делились впечатлениями от очередного дня. Но теперь ребенок панически боится возвращаться в учебное заведение.

«Сейчас она вообще категорически отрицает мысль идти в школу, ее в целом слово школа достаточно пугает, даже за младшую сестру она переживает, когда мы ее отводим в школу, за ее безопасность. Она за всех за нас переживает, у нее сильно пошатнулось вообще доверие к миру, потому что до этого она была вообще очень открытой и доверчивой», - поделилась Елена.

Лицей возлагает всю ответственность на родителей напавшей девочки, те винят исключительно педагогов. Родители Сони подали иск на 20 миллионов рублей о возмещении морального вреда. Сумма действительно крупная, но и лечение, которое предстоит школьнице, тоже стоит огромных денег. Но дело не только в этом.

«Мы понимаем, что какую бы компенсацию суд нам не взыскал, она не покроет те переживания, никак их не минимизирует, которые понесла сама Соня, когда это произошло, ее родители, когда ждали несколько суток - выживет их ребенок или нет в результате нападения. Но мы хотим этим иском и этим делом в целом привлечь внимание государства к проблеме безопасности детей в школах, потому что в школах отсутствуют эффективные инструменты реагирования на конфликты учащихся, предотвращение этих конфликтов», - заявила адвокат семьи потерпевших Виктория Дергунова.

Иск предъявлен сразу и родителям напавшей девочки, и лицею, и его директору. К сожалению, все попытки съемочной группы «Звезды» выйти на связь с руководством школы успехом не увенчались.

Устанавливать рамки металлоискателей на сегодняшний день - это право, но никак не обязанность школы. Безусловно, различные инциденты в учебных заведениях случаются и без применения холодного оружия. Но ведь если бы металлодетектор сработал, нож, которым школьница нанесла более сотни ранений однокласснице, был бы изъят, и трагедии не случилось бы. А между тем, и спустя 1,5 месяца в системе безопасности химкинского лицея №10 ничего принципиально не изменилось.

На входе в лицей все по-прежнему - ручной металлодетектор у охранника есть, но он им почти не пользуется. Для сравнения - школа Нижневартовска. Один из учеников догонят второго и бьет ножом в спину. Дальше госпитализация, операция, психологические травмы и у раненого, и у детей, ставших свидетелями. Вот только в Югре меры были приняты моментально.

Не только в этой, во всех сургутских школах был введен обязательный досмотр, установлены рамки металлоискателей. Но это меры, принятые уже после трагедии. С профилактикой подобных случаев все гораздо сложнее.

Как говорят эксперты, пресыщенность информацией и легкий доступ к ресурсам, которые нельзя смотреть детям и подросткам - одна из веских причин происходящего. Детская психика гораздо более восприимчива и настолько же более уязвима. Одно из решений - восстановление практики даже не психологического, а психико-медицинского контроля за школьниками.

«Как правило, в лучшем случае в школах России один психолог. Один в поле не воин, потому что на одного психолога положено 550 детей. Ну, ребята, это невозможно отследить. Поэтому первое - это восстановление этих служб, потому что мы их разогнали по разным ведомствам: медицина отдельно, образование отдельно», - сказал директор школы №109 г. Москва, Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Родители Сони считают, что какие-то точечные меры не помогут. Своей историей семья хочет повлиять на ситуацию в школах в целом.

«Мы и иск подали, и вообще решили придать огласке нашу ситуацию, потому что мне недостаточно ограничиться решением проблем своего ребенка. Мы как семья справимся, я в этом более чем уверена. Должны быть приняты определенные решения по тому, как вообще менять систему образования и образовательный процесс, чтобы действительно сфокусироваться на детях. А не на оценках», - отметила мама пострадавшей девочки Елена.

Следствие по делу о нападении в химкинском лицее еще продолжается. Сейчас нападавшая девочка ходит на занятие в специальную школу, ее ждет психиатрическая экспертиза. Пострадавшую Соню, как могут, поддерживают одноклассники, но за парту она пока не вернется.

Ранее место конфликта с ножом двух школьниц в химкинском лицее сняли на видео. Соответствующие кадры предоставила прокуратура Московской области. На видео зафиксировано состояние школьного туалета после ссоры двух пятиклассниц - пол в помещении испачкан кровью.