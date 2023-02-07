Испачканный кровью пол после драки школьниц в лицее в Химках сняли на видео

На данный момент раненная ножом девочка находится в крайне тяжелом состоянии.

© Видео: Прокуратура Московской области © Фото: Прокуратура Московской области

Место конфликта с ножом двух школьниц в химкинском лицее сняли на видео. Соответствующие кадры предоставила прокуратура Московской области.

На видео зафиксировано состояние школьного туалета после ссоры двух пятиклассниц - пол в помещении испачкан кровью.

Ранее стало известно, что в учебном учреждении в Химках во время конфликта между двумя девочками одна ранила ножом другую.

Впоследствии пятиклассницу доставили в больницу. В настоящий момент она находится в крайне тяжелом состоянии.