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Guardian: Британия призвала спонсоров Олимпиады не допустить участия россиян

Анна Касаткина
09:49 11.03.2023
Соединенное Королевство выступает против того, чтобы россияне и белорусы выступали на Олимпийских играх.
Guardian: Британия призвала спонсоров Олимпиады не допустить участия россиян
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Британское правительство призвало крупнейших спонсоров Олимпийских игр оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) по вопросу допуска к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Guardian.

Как сообщает издание, министр культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер попросила надавить на МОК руководителей международных партнеров организации, в том числе компаний Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, в связи с возможным смягчением запрета.

В своем письме к спонсорам Фрейзер заявила, что Лондон выступает против участия россиян и белорусов в соревнованиях, пока МОК с «существенным отсутствием ясности относительно работающей модели "нейтралитета"».

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Как отмечал глава организации Томас Бах, отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. После этого более 30 стран, включая США, Великобританию и европейские страны, выступили россиян и белорусов против участия в Олимпиаде.

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