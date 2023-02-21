Путин предложил повысить МРОТ до 19 242 рублей с 2024 года

Глава Российского государства пообещал, что власти страны будут и дальше увеличивать МРОТ выше роста инфляции.

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Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил с января дополнительно к запланированному повышению увеличить МРОТ на 10%.

«Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», - сказал он.

Путин напомнил, что в прошлом году МРОТ был повышен дважды - в сумме почти на 20%. А с начала текущего года произошло увеличение на 6,3%.

Сегодня Путин обратился с посланием к Федеральному собранию РФ. Мероприятие проходило в Гостином Дворе в Москве, где собрались члены правительства, Совфеда, Госдумы. Выступление длилось чуть меньше двух часов, его большая часть связана с проведением специальной военной операции (СВО). Также тематикой послания были экономика и социальная сфера. В конце выступления Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о сокращении ядерных вооружений СНВ-III из-за того, что США и НАТО объявляют своей целью стратегическое поражение России.