В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
Сегодня в Московской области госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В лечебное учреждение доставили гражданина, приехавшего из Чувашии.
«Незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», - отметили в ведомстве.
Напомним, несколько случаев заражения сибирской язвой обнаружили в чувашской деревне Старое Акташево. Впервые об этом стало известно неделю назад, 15 марта. Сейчас весь населенный пункт находится на карантине.
Въехать в деревню можно только по спецпропуску через КПП. Местным жителям запрещена заготовка и вывоз кормов. Также нельзя забивать и разделывать скот.