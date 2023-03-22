В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву

Гражданин, который может быть заражен опасной болезнью, прибыл из Чувашии.

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Сегодня в Московской области госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В лечебное учреждение доставили гражданина, приехавшего из Чувашии.

«Незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», - отметили в ведомстве.

Напомним, несколько случаев заражения сибирской язвой обнаружили в чувашской деревне Старое Акташево. Впервые об этом стало известно неделю назад, 15 марта. Сейчас весь населенный пункт находится на карантине.

Въехать в деревню можно только по спецпропуску через КПП. Местным жителям запрещена заготовка и вывоз кормов. Также нельзя забивать и разделывать скот.