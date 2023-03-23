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Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Североморск из похода в Средиземное море

Елена Сивонен
12:43 23.03.2023
Корреспондент «Звезды» Елена Сивонен сообщила, что дальний поход продолжался целых 420 суток.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, который стартовал еще в январе 2022 года. «Звезда» публикует кадры швартовки корабля. 

«Всего несколько сотен метров отделяет фрегат от родного причала родной базы. Отсюда, из столицы Северного флота Североморска, корабль вышел, только представьте, в январе 2022 года. Его дальний поход продолжался 420 суток», - прокомментировала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен. 

Сообщается, что этот поход был самым продолжительным за всю историю Северного флота России. 

Ранее сообщалось, что средний морской танкер Северного флота «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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