© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, который стартовал еще в январе 2022 года. «Звезда» публикует кадры швартовки корабля.

«Всего несколько сотен метров отделяет фрегат от родного причала родной базы. Отсюда, из столицы Северного флота Североморска, корабль вышел, только представьте, в январе 2022 года. Его дальний поход продолжался 420 суток», - прокомментировала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Сообщается, что этот поход был самым продолжительным за всю историю Северного флота России.

Ранее сообщалось, что средний морской танкер Северного флота «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.