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Танкер Северного флота «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода

15:47 22.03.2023
Танкер прошел около 19 тысяч морских миль. Моряки выполнили 118 заправок кораблей и судов, выдали более 18,5 тысяч тонн материальных средств в Средиземном море и в Атлантике.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Средний морской танкер «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода. Об этом сообщает Северный флот. 

Экипаж танкера 8 месяцев выполнял задачи материально-технического обеспечения кораблей и судов ВМФ России. Это делалось в акваториях Северо-Восточной Атлантики, Средиземного, Норвежского и Баренцева морей.

«Академик Пашин» прошел около 19 тысяч морских миль. Моряки выполнили 118 заправок кораблей и судов, выдали более 18,5 тысяч тонн материальных средств в Средиземном море и в Атлантике.

Напомним, танкер вышел из Мурманска 6 августа прошлого года и находился в походе около 230 суток. «Академик Пашин» успел зайти в порт Тартус на территории Сирии

Капитан танкера Михаил Суханов доложил о здоровом состоянии экипажа, а также о сохранности материальной части, которая находится в строю. Пополнив запасы, танкер вновь будет готов к выполнению задач. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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