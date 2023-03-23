В Киеве предлагают снести памятник Щорсу, оставив только «хорошего» коня

В настоящее время судьба монумента еще не решена, сейчас этим вопросом занимаются городские власти.

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В Киеве оценивают различные предложения относительно сноса памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, рассказал глава украинского Минкульта Александр Ткаченко.

В частности, один из вариантов является демонтаж фигуры Щорса, при этом коня, на котором он восседает, планируется оставить.

«Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь... Лошадь же хорошая», - объяснил он в беседе с «РБК Украина».

Министр обратил внимание на то, что в настоящий момент судьба памятника еще не решена, сейчас этим вопросом занимаются власти украинской столицы.

В начале февраля стало известно, что в Киеве демонтировали памятник знаменитому советскому генералу Николаю Ватутину. Сооружение было установлено в 1948 году на могиле военного деятеля в Мариинском парке.