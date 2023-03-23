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В музей-заповедник «Царское Село» после реставрации вернулась карета Екатерины II

Андрей Аркадьев
Роман Закурдаев
10:31 23.03.2023
В музей-заповедник «Царское Село» после трехлетней реставрации вернулась карета Екатерины Великой. Подробнее в репортаже Романа Закурдаева.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Екатерина Великая ценила внимание и комфорт. Ее парадная карета на четыре персоны по меркам XVIII века была образцом экипажного искусства. Интересная деталь - карета открывается только с наружной стороны.

Внутри пуховые подушки. В позолоте даже поручни. И как бы сейчас сказали, комбинированный салон: кожа, бархат, и шелк с деревом дорогих пород. Снаружи мягко очерченный кузов с плавно изогнутыми филенками обрамляет объемный резной орнамент с включением миниатюрных цветочных гирлянд. По краю крыши бронзовый бордюр в виде извивающихся листьев аканта, на углах - символы процветания, власти и военных побед.

Как утверждают реставраторы, карета аутентична на 99%. Каждая мельчайшая деталь здесь подлинная. Сохранили даже ковровые накладки на подножке. Каретных дел мастер при императорском Конюшенном дворе немец Иоганн Конрад Букендаль создал эксклюзивную модель экипажа. Как это часто бывает, интересные детали подглядел у иностранных коллег.

«Мастер сочетал прагматизм английской школы с изяществом и щегольством французским. Наши мастера были в рейтинге лучших мастеров европейских», - рассказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

Золотой экипаж Екатерины II в стиле барокко бережно реставрировали целых три года в несколько этапов. У внушительной по размерам кареты уникальная система подвески. Подобных конструкций нет ни в одном российском музее.

«Основной вес лежит на продольных ремнях, для них внизу предусмотрена еще одна рессорная группа. Здесь принцип "неваляшки". Карета, нагруженная на этих ремнях, держится», - пояснил художник-реставратор Олег Синицын.

В коллекции музея - это самый ранний по дате создания экипаж. В далекие путешествия монаршие особы в нем, конечно, не отправлялись. Карету использовали только в парадных церемониях. Вплоть до революции 1917 года она участвовала во всех коронациях.

В коллекции музея-заповедника «Царское Село» насчитывается 35 экипажей. Часть находится в фондах, другая представлена в экспозиции. Но не всем нужна масштабная реставрация. Например, карету императора Александра II, в которой он находился в момент взрыва, оставили в прежнем виде, как напоминание о теракте.

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