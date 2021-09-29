Воссоздание былой роскоши: как проходит реставрация покоев Екатерины II в «Царском Селе»

Вечное лето в покоях Екатерины II пока лишь в набросках. Художники-реставраторы под сводами Купольной столовой экспериментируют с красками и цветом.

«Сложное освещение, какие-то краски бликуют, их нельзя использовать. Мы попробовали, увидели, ведется коррекция. Смешанная сложная техника получается», - рассказала художник-реставратор Надежда Кривулько.

Здесь императрица обедала, часто в уединении. Сразу 20 деревянных колонн поддерживали купол. Сейчас повсюду строительные леса. На высоте восьми метров реставраторы воссоздают лепнину. Декор исключительно ручной работы.

«Стараешься повторить каждый загиб листика, как было на фотографиях исторических», - поделилась реставратор Людмила Белая.

Такого масштаба реставрационных работ в музее-заповеднике «Царское Село» еще не было. Предстоит воссоздать сразу восемь изысканных интерьеров - это личные апартаменты императрицы. Здесь она принимала своих фаворитов. В их числе был и граф Платон Зубов, именем которого и назван флигель Екатерининского дворца.

Былая роскошь Синего кабинета - это любимые покои Екатерины Великой - осталась лишь на исторических фотографиях. В годы Великой Отечественной интерьеры флигеля пострадали при пожаре. Часть декоративной отделки вывезли в Германию.

В личных покоях Екатерины II у императрицы был свой мини-музей. Это Китайский зал. На стенах размещались огромные панно из уникального черного и золотого китайского лака. Он наносился в 21 слой. Этой техникой владеют только в Поднебесной. Поэтому для реставрации этого помещения планируется привлечь мастеров из Китая.

С точностью до миллиметра в Царскосельской янтарной мастерской шлифуют стеклянные колонны для опочивальни Екатерины II. Уже готовы и золоченые капители. Исторический декор воссоздают по подлинным предметам. Некоторые фрагменты все же уцелели и хранились в фондах музея.

Настоящая жемчужина Зубовского флигеля - паркет из Зеркального кабинета. После войны его обнаружили в Берлине и вернули в «Царское Село». Мастера по крупицам восстанавливают аутентичный рисунок.

Время, конечно, берет свое. Экзотическое розовое дерево основательно износилось, поэтому отдельные фрагменты усиливают сосной, причем с предметов XIX века. Обещают, что прослужит паркет долго и по нему даже можно будет ходить посетителям.