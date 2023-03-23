Армия Экипаж БТР-82 на Донецком направлении «подловил» украинских операторов БПЛА и уничтожил их Украинские боевики, запускавшие дроны, выбрали укрытием двухэтажный частный дом, но его стены не спасли операторов от огня 30-миллиметровой пушки. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На Донецком направлении экипаж бронетранспортера БТР-82 сумел обнаружить группу украинских операторов беспилотников, укрывшихся в частном доме. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. «На Донецком направлении в ходе единых наступательных действий в населенном пункте Марьинка экипаж бронентранспортера БТР-82 мотострелкового полка обнаружил точку, откуда военнослужащие ВСУ осуществляли запуск и управление беспилотными летательными аппаратами», - заметил Бигма. Украинские националисты засели в двухэтажном доме, но это не спасло их от огня 30-миллиметрового автоматического орудия российского БТР-82. Все они были уничтожены. Ранее «Звезда» показала, как расчет «Шилки» уничтожает беспилотники, бронетехнику и позиции украинских боевиков. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика