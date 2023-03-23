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Экипаж БТР-82 на Донецком направлении «подловил» украинских операторов БПЛА и уничтожил их

10:36 23.03.2023
Украинские боевики, запускавшие дроны, выбрали укрытием двухэтажный частный дом, но его стены не спасли операторов от огня 30-миллиметровой пушки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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На Донецком направлении экипаж бронетранспортера БТР-82 сумел обнаружить группу украинских операторов беспилотников, укрывшихся в частном доме. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. 

«На Донецком направлении в ходе единых наступательных действий в населенном пункте Марьинка экипаж бронентранспортера БТР-82 мотострелкового полка обнаружил точку, откуда военнослужащие ВСУ осуществляли запуск и управление беспилотными летательными аппаратами», - заметил Бигма. 

Украинские националисты засели в двухэтажном доме, но это не спасло их от огня 30-миллиметрового автоматического орудия российского БТР-82. Все они были уничтожены. 

Ранее «Звезда» показала, как расчет «Шилки» уничтожает беспилотники, бронетехнику и позиции украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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