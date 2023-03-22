Кортеж Си Цзиньпина выехал с территории отеля

Проводить Си Цзиньпина от отеля собрались десятки человек с флагами России и Китая.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Делегация КНР во главе с председателем Си Цзиньпином покинула территорию отеля в Москве. Проводить высокого гостя собрались десятки человек. Многие из них - граждане Китая, проживающие в российской столице. Они пришли еще затемно, в руках у людей флаги России и КНР.

Во Внуково все готово к отлету Си Цзиньпина. Самолет, на котором он два дня назад прибыл в Москву, уже стоит на стоянке.

Накануне вечером в Кремле состоялся торжественный ужин, который венчал собой плодотворные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Подписан ряд документов, договоров и меморандумов. Москва и Пекин условились активизировать сотрудничество по всем направлениям, от экономики до внешней политики.