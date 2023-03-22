Bloomberg: слушания против Трампа отложили из-за угрозы взрыва

По данным агентства, на некоторое время суд в Нью-Йорке закрывали, однако по результатам проверки угроза не подтвердилась.

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В нью-йоркский суд, который должен был приступить к рассмотрению иска в отношении 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, поступили сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает Bloomberg.

«Угроза взрыва поступила как раз перед тем, как судья на Манхэттене должен был приступить к рассмотрению иска на 250 миллионов долларов прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс против Трампа», - пишет агентство.

Отмечается, что на некоторое время суд закрывали, однако по результатам проверки угроза не подтвердилась.

Ранее «Звезда» рассказала, как в Нью-Йорке готовились к аресту Дональда Трампа. Вскоре экс-главе Белого дома могут предъявить обвинения в манипуляции с финансовыми документами в ходе избирательной кампании. В США это считается серьезным преступлением. К зданию суда на Манхэттене пришло очень много людей.