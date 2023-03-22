В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg: слушания против Трампа отложили из-за угрозы взрыва

Максим Крюков
05:52 22.03.2023
По данным агентства, на некоторое время суд в Нью-Йорке закрывали, однако по результатам проверки угроза не подтвердилась.
Bloomberg: слушания против Трампа отложили из-за угрозы взрыва
© Фото: Ron Adar, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

В нью-йоркский суд, который должен был приступить к рассмотрению иска в отношении 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, поступили сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает Bloomberg.

«Угроза взрыва поступила как раз перед тем, как судья на Манхэттене должен был приступить к рассмотрению иска на 250 миллионов долларов прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс против Трампа», - пишет агентство.

Отмечается, что на некоторое время суд закрывали, однако по результатам проверки угроза не подтвердилась.

Ранее «Звезда» рассказала, как в Нью-Йорке готовились к аресту Дональда Трампа. Вскоре экс-главе Белого дома могут предъявить обвинения в манипуляции с финансовыми документами в ходе избирательной кампании. В США это считается серьезным преступлением. К зданию суда на Манхэттене пришло очень много людей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:35 Армия
Видео
Военные доставили плавучую станцию для возведения крупнейшего водовода в Донбасс
01:14 В стране и мире
МВФ и Украина договорились о кредитной программе на сумму 15,6 млрд долларов
00:27 В стране и мире
Видео
Профессор Маслов объяснил, почему Россия и Китай договорились вопреки ожиданиям Запада
02:37 В стране и мире
Во Франции на демонстрациях против пенсионной реформы задержали 855 человек
23:01 В стране и мире
Видео
Российские войска выбивают боевиков с занимаемых позиций в Угледаре и Авдеевке
Популярное
Сенатор Грэм поставил $20 на то, что Байден не выиграет на выборах в 2024 году
The Economist: русские занимаются «черной магией» с украинскими беспилотниками
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.