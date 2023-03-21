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Толпы людей и полиция у суда: как в Нью-Йорке готовились к аресту Трампа

Антон Альхимович
22:26 21.03.2023
У здания суда на Манхэттене собрались сторонники и противники экс-главы Белого дома.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Samuel Corum, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В США заняты поимкой бывшего президента Дональда Трампа. Полиция Нью-Йорка и спецслужбы сейчас решают, как останавливать сторонников экс-главы Белого дома, если те массово выйдут на улицы. А сделать именно это в знак поддержки их ранее попросил сам бывший американский лидер.

Вскоре Трампу могут предъявить обвинения в манипуляции с финансовыми документами в ходе избирательной кампании. В США это считается серьезным преступлением. К зданию суда на Манхэттене пришло очень много людей.

По словам корреспондента «Звезды», который находился там, обстановка была накалена. По его словам, сторонники и противники Трампа периодически ссорились, а некоторые люди принесли даже флаги с нецензурной бранью.

Однако далеко не факт, что в ближайшее время экс-президента доставят в суд. Появилась информация, что есть секретный свидетель, без показаний которого будет сложно вынести обвинение Трампу.

«Я не думаю, что Трампа арестуют. Это было бы слишком. Я полагаю, что такой поворот событий приведет к большому разочарованию мирового сообщества. Они просто пытаются очернить Трампа в связи с грядущими выборами», - считают сторонники экс-президента.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура округа Манхэттен, которая расследует уголовное дело, уведомила Дональда Трампа о предстоящем аресте. Сам же бывший американский лидер считает все обвинения надуманными.

Экс-глава Белого дома обвинил окружного прокурора в «коррумпированности» и «политизированности». Трамп призвал американцев к протестам.

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