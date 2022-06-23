Максимальная защита: как спецпоезд «Волга» ведет инженерную разведку в зоне СВО

Поезд «Волга» был создан специалистами железнодорожных войск ЗВО для ведения инженерной разведки и восстановления путей в зоне проведения спецоперации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сразу два боевых вертолета армейской авиации ВКС в небе прикрывают его путь, но специальному составу «Волга» едва ли нужна охрана. Тележка защищена сталью толщиной 10, а кое-где и 20 миллиметров, а внутри обложена мешками с песком.

Это настоящий бронепоезд вооруженный, как говорится, «до зубов». У бойцов стрелковое оружие, начиная от автомата и заканчивая крупнокалиберным пулеметом. Даже есть установка ЗУ.

Позади - еще один такой же вагон. Атаковать подобный поезд не имеет никакого смысла. И тот, кто едет за ним, под надежной защитой.

Несмотря на свой грозный вид, в первую очередь в список главных задач бронепоезда «Волга» входит техническая разведка, разминирование, при необходимости и восстановление разрушенных дорожных направлений. А мощный комплекс вооружения позволяет личному составу действовать даже в самых сложных условиях.

«Специальный поезд Волга сформирован на базе одной из дорожных бригад. На вооружении специального поезда находится стрелковое оружие - крупнокалиберное, соответственно. В целом для него во взаимодействии с восстановительными подразделениями, в принципе, преград нет», - объяснил начальник специального поезда «Волга» Александр.

С величественным спокойствием могучей реки, в честь которой назван бронепоезд, «Волга» движется по рельсам. Ранее пути здесь были повреждены украинскими националистами. Теперь, когда нашим военным инженерам удалось их восстановить, составы вновь двинулись на передовую.

«Участки для нас есть уже более-менее проверенные, есть те, где только-только первые маршруты проезжаем. На первых скорость больше набираем, смелее двигаемся. Где-то проверяем все, изучаем, практически пешком проходим: мосты, переезды, искусственные сооружения. Все осматриваем, чтобы наверняка не было никакой опасности для нас, для груза», - описал машинист Анатолий.

Стрелки пока приходится переводить вручную, говорят машинисты. Большое количество автоматики на восстановленных путях еще не работает, как не работают пока и диспетчерские службы. Эта одна из основных причин того, что составы не могут следовать на полной скорости. И тем не менее, ежедневно, несмотря на трудности, спецпоезд «Волга» со своей задачей справляется в полном объеме.