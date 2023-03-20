Экипажи Су-34 ВКС РФ выполнили боевые вылеты в зоне СВО
Минобороны Российской Федерации показало кадры полетов экипажей самолетов Су-34 Воздушно-космических России в ходе специальной военной операции РФ на Украине.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.
Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России и союзных сил в любое время суток и любых метеорологических условиях.
Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.
Ранее Минобороны России показывало кадры боевой работы российской ударной авиации в зоне проведения спецоперации. Экипажи Су-25 и Су-34 ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских наемников.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.