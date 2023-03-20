Армия Армия Армия

Экипажи Су-34 ВКС РФ выполнили боевые вылеты в зоне СВО

07:00 20.03.2023
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ в любое время и при любой погоде.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны Российской Федерации показало кадры полетов экипажей самолетов Су-34 Воздушно-космических России в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России и союзных сил в любое время суток и любых метеорологических условиях.

Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.

Ранее Минобороны России показывало кадры боевой работы российской ударной авиации в зоне проведения спецоперации. Экипажи Су-25 и Су-34 ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских наемников.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.