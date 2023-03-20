Армия Экипажи Су-34 ВКС РФ выполнили боевые вылеты в зоне СВО Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ в любое время и при любой погоде. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны Российской Федерации показало кадры полетов экипажей самолетов Су-34 Воздушно-космических России в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России и союзных сил в любое время суток и любых метеорологических условиях. Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса. Ранее Минобороны России показывало кадры боевой работы российской ударной авиации в зоне проведения спецоперации. Экипажи Су-25 и Су-34 ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских наемников. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика