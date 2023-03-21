Самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» поразили взводные опорные пункты боевиков в зоне СВО

Артиллеристы могут вести огонь на расстоянии до 30 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Перед военнослужащими стоят задачи по уничтожению бронированной техники, артиллерии, замаскированных укрепленных позиций и пунктов управления вооруженных формирований украинских националистов. Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» ведут огонь на расстоянии до 30 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

«Сегодня батарея работала в интересах мотострелкового подразделения, выполняла задачи по поражению взводного опорного пункта противника. Задачи выполнены, так как поражена большая часть опорного пункта противника. Мы получили подтверждение от разведки, которая находилась в непосредственной близости с противником», - сказал старший офицер батареи с позывным «Оскол».

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы применяют осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, которые позволяют нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе боевиков.

Ранее бойцы артиллерийских расчетов 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» показали, как сокрушают скрытые позиции боевиков в зоне СВО. Российские военнослужащие ведут огонь по националистам с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на расстоянии более 15 километров. После успешного поражения целей расчеты покидают позиции и укрываются в блиндажах, а при необходимости оперативно меняют огневую позицию за максимально короткое время.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.