На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 5,0

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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло утром 2 марта около острова Итуруп Курильской гряды в Тихом океане. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

«Эпицентр располагался в 183 км юго-восточнее курильского острова Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра», – уточнила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Информации о разрушениях и ощутимости толчков не поступало.

Самое крупное землетрясение на острове Итуруп магнитудой 8,2 было зафиксировано 6 ноября 1958 года, вызвавшее цунами с высотой волн до 4 метров.

Ранее сообщалось, что в Турции и Сирии произошло небывалое землетрясение, жертвами которого стали свыше 44 тысяч человек.