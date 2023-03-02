В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 5,0

Ирина Елагина
02:54 02.03.2023
Эпицентр толчков находился на 33-метровой глубине.
На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 5,0
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло утром 2 марта около острова Итуруп Курильской гряды в Тихом океане. Об этом сообщило  РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

«Эпицентр располагался в 183 км юго-восточнее курильского острова Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра», – уточнила  начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Информации о разрушениях и ощутимости толчков не поступало.

Самое крупное землетрясение на острове Итуруп магнитудой 8,2 было зафиксировано 6 ноября 1958 года, вызвавшее цунами с высотой волн до 4 метров.

Ранее сообщалось, что в Турции и Сирии произошло небывалое землетрясение, жертвами которого стали свыше 44 тысяч человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:13 В стране и мире
Роскосмос сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС
21:20 В стране и мире
Сербский режиссер Кустурица попал в больницу с переломом ноги
18:50 В стране и мире
статья
Херш: Байден может оказаться человеком с «Титаника» из-за нежелания перемирия на Украине
16:25 Вопросы истории
Видео
В Пскове почтили память десантников 6-й роты Псковской дивизии ВДВ
15:59 В стране и мире
Видео
Мишустин: в правительстве утвердили порядок оказания помощи участникам СВО
Популярное
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.