Кустурица рассказал о своем состоянии после операции на ногу

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Операция на ноге у сербского режиссера Эмира Кустурицы прошла успешно. Об этом сообщил сам кинодеятель и добавил, что восстановительный период займет не менее месяца, перелом оказался тяжелым.

«Меня прооперировали, я отходил от наркоза, целый день спал. Все прошло хорошо, сейчас необходимо восстановление, самая большая проблема в том, что восстановление проходит долго. Необходимо лежать месяц, после этого потихоньку начнем (реабилитацию - Прим.ред.). Но все прошло наилучшим образом», - сказал Кустурица в беседе с ТАСС.

Напомним, 1 марта известного сербского режиссера госпитализировали с переломом правой ноги после того, как он поскользнулся на льду. При падении Эмир Кустурица сломал сустав сразу в двух местах, в результате чего его правая нога «буквально вывернулась».