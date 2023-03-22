«Корнет», «Инвар», «Атака»: какими разработками может похвастаться завод им. Дегтярева

Многие подразделения предприятия работают в три смены, готовая продукция при этом практически не задерживается на складах.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Константин Исаев побывал на закрытом предприятии и показал, что представляет из себя завод, на котором производят современное оружие, в том числе, ракетные комплексы «Корнет» для российской армии.

Ракета, управляемая по лазерному каналу наведения, через несколько секунд поражает цель. Этот простой и убийственно эффективный комплекс выпускают на нескольких российских заводах, и один из основных поставщиков «Корнетов» для нашей армии - Ковровский завод имени Дегтярева. В этих цехах собирают сразу несколько разных управляемых систем, и самое главное - это не отверточная сборка, все компоненты производятся непосредственно на предприятии.

Цех окончательной сборки, здесь очень многое напоминает операционную. Абсолютно все ходят в белых халатах. Управляемая танковая ракета «Инвар», ракеты комплекса «Корнет» и ракеты «Атака» - такие системы, в частности, устанавливаются на наши ударные вертолеты. А в целом, в каждом из этих изделий - более 500 деталей, а в сердце - гироскопе - около 50-ти. И за каждую из них несет личную ответственность каждый работник, у многих из которых есть свое собственное клеймо качества.

В паре десятков километров от основного производства расположены цеха, где ракеты получают боевую часть и двигатели. Здесь особенно строгие технические требования и нормативы по безопасности. Каждый работник носит специальную одежду, обувь, антистатические браслеты. Все поверхности в таких цехах тоже покрыты специальными составами против возникновения малейшего электрического разряда.

«Каждое изделие, которое выпускается заводом, оно проходит инструментальный контроль, проверку электрических параметров, проверку функционирования на контрольно-проверочной аппаратуре, а также выборочный контроль, в который входят механические, климатические испытания и испытания стрельбой на полигонах», - заявил начальник конструкторского бюро проектно-конструкторского центра ОАО «Завод имени Дегтярева» Павел Князев.

Ракета полностью готова, и после этого помещается в пусковой тубус. Начиная с прошлого года, завод постоянно наращивает объемы выпуска продукции. Многие подразделения предприятия работают в три смены, и готовая продукция при этом практически не задерживается на складах.

Любое оборонное предприятие - это, прежде всего, режим секретности. Так что даже о приблизительных цифрах объема выпускаемой продукции говорить категорически запрещено. Но специально для тех, кто чуть не ежедневно ждет новостей о том, что у России закончились ракеты - можно оценить визуально.

И «Корнет», и «Инвар», и «Атака» - это ракеты для уничтожения тяжелой бронетехники. Но завод имени Дегтярева начинался с производства именно стрелкового оружия. И одна из последних разработок предприятия, как это не удивительно, тоже способна эффективно бороться даже с танками.

Крупнокалиберная снайперская винтовка «Корд» калибром 12,7 миллиметра, рабочая дистанция стрельбы - полтора-два километра. Казалось бы: что, пусть и крупный для винтовки калибр, может противопоставить танковой броне? Оказывается, это оружие вполне способно сделать из танка практически бесполезную груду металла.

«В принципе можно бороться не с самим танком, а с навесным оборудованием. С прицелами, повторюсь - навесное оборудование какое-то - это вполне ей по силам, выводить из строя, соответственно, танк будет ослеплен, - сказал начальник контрольно-испытательной станции ОАО «Завод имени Дегтярева» Виталий Природин.

В создании винтовки «Корд» конструкторам очень помог опыт производства крупнокалиберного пулемета с тем же названием. Но многое пришлось придумывать с нуля, ведь эта винтовка стала первой подобной разработкой за более чем столетнюю историю завода.

«Благодаря тому, что изделие получилось относительно удачным, и благодаря тесным контактам с уже с эксплуатирующими организациями, то есть со специалистами, которые эти изделия непосредственно используют, удалось эту винтовку модернизировать и получить еще более качественную продукцию», - поделился главный конструктор стрелково-пушечного вооружения и полигонной установки ОАО «Завод имени Дегтярева» Роман Спирин.

На испытательной станции завода идет настройка и отладка оружия. Как говорят специалисты, именно здесь, а не в цеху уже по-настоящему рождается оружие. Через различные стрелковые боксы проходит абсолютно каждый выпущенный с конвейера образец. Еще один повод для гордости «дегтяревцев» - автомат, который пока еще не имеет названия, и обозначается аббревиатурами 6П-68 или 6П-67 в зависимости от калибра.

Это стрелковый комплекс со сбалансированной автоматикой, он увенчал собой долгую работу по созданию оружия, способного стрелять очередями практически с нулевой отдачей. В том числе поэтому у него отличная точность и кучность огня.

Автомат прошел весь цикл государственных испытаний, и первые партии уже поступают в войска. Пока только для спецподразделений, но на заводе рассчитывают на многократное увеличение поставок. Впрочем, и сейчас предприятие полностью загружено оборонным заказом, и при этом здесь ни на минуту не останавливаются не только сборочные цеха, но и разработка новых, перспективных систем вооружений.

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