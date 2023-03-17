Президент концерна «Калашников» сообщил об улучшении конструкции нового пистолета Лебедева

В ходе подконтрольной эксплуатации первой установочной партии пистолетов в 2021 году был вынесен ряд замечаний по поводу его комплектующих.

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Концерн «Калашников» усовершенствовал конструкцию нового пистолета Лебедева компактного (ПЛК). Об этом рассказал президент концерна Алан Лушников. Он указал, что концерн по итогам подконтрольной эксплуатации пистолета улучшил технологию изготовления магазинов к нему, а также кобуру и подсумки.

«На отдельных пистолетах фиксировались задержки при стрельбе, связанные с подачей патрона в патронник по причине некорректности обеспечения геометрии магазинов и соответствия их требованиям по взаимозаменяемости. В качестве корректирующих мер была доработана штамповая оснастка и откорректирована технология изготовления магазинов. Последующие заводские испытания подтвердили эффективность принятых мер», - приводит ТАСС слова Лушникова с выставки «Экспотехностраж-2023».

Президент концерна уточнил, что подконтрольная эксплуатация первой изготовленной в условиях серийного производства установочной партии пистолетов прошла в 2021 году. Тогда были выдвинуты некоторые замечания и предложения касаемо эргономики и комплектующих оружия. Среди прочего, недочеты были связаны с неудобством использования комплекта укладочных средств, а также с отсутствием в комплекте кобуры для скрытого ношения.

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