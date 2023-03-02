Армия Армия Армия

Минобороны показало кадры молниеносной работы экипажей САУ «Малка» в зоне СВО

09:20 02.03.2023
Самоходные орудия выдвигаются и разворачиваются на огневой позиции менее чем за пять минут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 203-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» Центрального военного округа  в зоне проведения специальной военной операции.

Самоходные орудия выдвигаются и разворачиваются на огневой позиции менее чем за пять минут. После получения цели от разведывательных беспилотных аппаратов расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника. После выполнения задач расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня. С недавнего времени расчеты САУ «Малка» ЦВО пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные - они успешно выполняют боевые задачи.

Самоходные артустановки работают днем и ночью, подавляя позиции украинских боевиков впечатляющим калибром в 203 миллиметра. Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность применения САУ «Малка» за счет мобильности и огневой мощи.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:59 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания подозреваемого в госизмене жителя Комсомольска-на-Амуре
08:54 В стране и мире
Видео
Журналист Мэтью Ли не считает, что приостановка участия РФ в ДСНВ стала сюрпризом
07:39 В стране и мире
Видео
Захарова: США давно отвергли дипломатию и провоцируют эскалацию конфликта
05:45 Армия
Видео
Российский сапер рассказал, с какими трудностями столкнулся при разминировании завода Ильича в Мариуполе
05:15 Армия
Видео
Опубликованы кадры работы бронепоезда «Волга» по разминированию и восстановлению путей в зоне СВО
Популярное
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.