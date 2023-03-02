Минобороны показало кадры молниеносной работы экипажей САУ «Малка» в зоне СВО

Самоходные орудия выдвигаются и разворачиваются на огневой позиции менее чем за пять минут.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 203-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

Самоходные орудия выдвигаются и разворачиваются на огневой позиции менее чем за пять минут. После получения цели от разведывательных беспилотных аппаратов расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника. После выполнения задач расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня. С недавнего времени расчеты САУ «Малка» ЦВО пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные - они успешно выполняют боевые задачи.

Самоходные артустановки работают днем и ночью, подавляя позиции украинских боевиков впечатляющим калибром в 203 миллиметра. Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность применения САУ «Малка» за счет мобильности и огневой мощи.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов