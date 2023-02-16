Азаров заявил, что Киев использовал зерновую сделку для отмывания денег

Он сравнил Залужного с Зеленским, Ермаком и Кубраковым, сказав, что он ничем от них в плане коррупции не отличается.

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В целом для Украины коррупция - явление распространенное. Таким мнением в эксклюзивном комментарии «Звезде» поделился премьер-министр Украины в 2010-2014 гг. Николай Азаров.

«Я хотел бы сказать, что вся киевская клика, так называемая, вся погрязла в коррупции, поскольку коррупция для Украины - системное явление. И Залужный ничем не отличается от Зеленского, Ермака, Кубракова и так далее», - сказал он.

Азаров привел в пример зерновую сделку (Черноморская зерновая инициатива. - Прим. ред.), организованную между ООН, Россией, Турцией и Украиной. По его словам, она использовалась киевскими властями как «серьезный канал для отмывания денег».

«Регулярно появляется информация, вот, например, сейчас о том, что зерновая сделка использовалась как серьезный канал для отмывания денег и получения незаконного заработка - более миллиона тонн зерна прошло через различные сомнительные структуры. И это не могло произойти незамеченным без внимания правоохранительных органов и администрации президента, кабинета министров», - пояснил экс-премьер Украины.

Ранее главкома ВСУ Валерия Залужного на Западе заподозрили в финансовых махинациях. Поводом стала информация о том, что дочь-студентка Залужного за последние полгода купила две роскошные виллы в Чили и на Канарах.