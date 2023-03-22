Армия «Родной город будем защищать»: матрос Фалеева рассказала, как отразили атаку дронов на Севастополь Вадим Синицын Принадлежность дронов к вражеским определили очень быстро. Он нехарактерно двигались и обладали небольшими размерами. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Утром 22 марта военнослужащие Черноморского флота старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко отразили атаку беспилотных аппаратов на объекты в Крыму и Севастополе. Шойгу поручил представить девушек к наградам. По словам Марины, первоначально вражеские объекты обнаружила ее напарница – Татьяна Целуйко. Какое-то время ушло на определение принадлежности дронов. «Получили мы сигнал атаковать. Автомат в руки - и стрелять. На родной город совершен набег - будем защищать. Враг не пройдет. Всматривались, выясняли, определяли. Наш, не наш. Потом все уже, когда точно сказали что не наш, открыли огонь», - сказала она. По словам Фалеевой, принадлежность дрона к вражеским определили очень быстро. Он нехарактерно двигался и обладал небольшими размерами. О том, что атаку на Севастополь отразили женщины-военнослужащие, заявил сегодня министр обороны Сергей Шойгу. Министр подчеркнул, что их премируют и представят к наградам. Экспертное мнение и аналитика