Матрос Целуйко, которая отразила атаку на Севастополь, рассказала о беспилотниках противника

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Сегодня утром украинские националисты попытались атаковать корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь. Замысел боевиков сорвали старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.

Военнослужащие уничтожили беспилотные надводные морские аппараты, двигавшиеся на вход в гавань. Все три аппарата уничтожили прицельным огнем из стрелкового вооружения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Увидела беспилотный морской объект, движущийся в направлении базы, о чем было немедленно доложено оперативному дежурному, который потом сказал усилить наблюдение. Начальники дали команду на открытие огня на поражение. Открыли», - рассказала главный старшина Татьяна Целуйко.

Девушка отметила, что беспилотник, пытавшийся атаковать Севастополь, двигался хаотично в сторону базы. Татьяна Целуйко понимала, что нужно попасть по объекту любой ценой. После уничтожения цели военнослужащие не расслабились и поджидали следующий беспилотник.

Напомним, сегодня Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отражении атаки на Крым. Он распорядился представить уничтоживших вражеские беспилотники военнослужащих к наградам и денежной премии.