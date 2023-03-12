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В Кишиневе произошли столкновения полиции с демонстрантами

Сергей Лебедев
17:17 12.03.2023
Оппозиция требует остановить рост цен и погасить расходы на коммунальные услуги.
В Кишиневе произошли столкновения полиции с демонстрантами
© Фото: ТРК «Звезда»
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В центре Кишинева начались стычки протестующих и сотрудников правоохранительных органов. Демонстранты попытались прорвать полицейские кордоны, чтобы пройти к зданию парламента Молдовы.

Также силовики попытались остановить вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер. Однако за политика вступились протестующие.

Сегодня в Кишиневе проходит акция протеста роста цен. Митингующие также требуют, чтобы правительство погасило всем гражданам расходы на коммунальные услуги за зиму.

Напомним, минувшей осенью в Молдавии прошли массовые акции оппозиции. Демонстранты требовали отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов

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