В Кишиневе произошли столкновения полиции с демонстрантами
Оппозиция требует остановить рост цен и погасить расходы на коммунальные услуги.
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В центре Кишинева начались стычки протестующих и сотрудников правоохранительных органов. Демонстранты попытались прорвать полицейские кордоны, чтобы пройти к зданию парламента Молдовы.
Также силовики попытались остановить вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер. Однако за политика вступились протестующие.
Сегодня в Кишиневе проходит акция протеста роста цен. Митингующие также требуют, чтобы правительство погасило всем гражданам расходы на коммунальные услуги за зиму.
Напомним, минувшей осенью в Молдавии прошли массовые акции оппозиции. Демонстранты требовали отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов