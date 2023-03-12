В стране и мире В Кишиневе произошли столкновения полиции с демонстрантами Сергей Лебедев Оппозиция требует остановить рост цен и погасить расходы на коммунальные услуги. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В центре Кишинева начались стычки протестующих и сотрудников правоохранительных органов. Демонстранты попытались прорвать полицейские кордоны, чтобы пройти к зданию парламента Молдовы. Также силовики попытались остановить вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер. Однако за политика вступились протестующие. Сегодня в Кишиневе проходит акция протеста роста цен. Митингующие также требуют, чтобы правительство погасило всем гражданам расходы на коммунальные услуги за зиму. Напомним, минувшей осенью в Молдавии прошли массовые акции оппозиции. Демонстранты требовали отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов Экспертное мнение и аналитика